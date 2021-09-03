Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России

Новый пик заболеваемости COVID-19 в России возможен через три-четыре недели. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"На спад он (коронавирус) не пойдет, пики заболеваемости все равно будут один-два раза в год", - пояснил врач в интервью "Парламентской газете".

По его словам, к середине-концу декабря ситуация должна стабилизироваться. "Зиму, скорее всего, перенесем более или менее нормально, а весной все будет зависеть от того, насколько вирус мутирует", - добавил Тимаков.

Ранее первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко заявил, что сейчас более 5 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в реанимационных отделениях. При этом в стране свободны около 25 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

"Необходимо быть осторожным и стараться предупредить болезнь, поэтому призываю всех сделать выбор в пользу вакцинации", - заявил чиновник в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).