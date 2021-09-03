Минздрав рассказал, сколько больных COVID-19 находится в реанимациях

Более 5 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в реанимационных отделениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы Минздрава РФ Виктора Фисенко.

"Необходимо быть осторожным и стараться предупредить болезнь, поэтому призываю всех сделать выбор в пользу вакцинации", - заявил чиновник в кулуарах Восточного экономического форума.

Фисенко добавил, что сейчас в России свободны около 25 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

"В прошлом году на пике у нас было развернуто 280 тысяч коек, на сегодняшний день у нас порядка 220 тысяч коек, но их число меняется в зависимости от ситуации", - заявил представитель Минздрава, напомнив, что с прошлого года ведомство внедрило гибкую систему управления конечным фондом в регионах.