В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабильная, однако показатели заболеваемости остаются высокими. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Кроме того, восемь регионов находятся в фазе роста по итогам прошлой недели, отметила она. "Цифры, на которых мы входим в осень, все-таки достаточно высокие, поэтому соблюдение всех правил крайне важно", - подчеркнула Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила уверенность в том, что Россия сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу осенью. Для этого, по ее словам, необходимо привить 90 млн человек.