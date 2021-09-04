В России сделали более 180 млн тестов на коронавирус

На сегодняшний день специалисты сделали более 180,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 180,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 446 тысяч тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 175 636 россиян.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила уверенность в том, что Россия сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу осенью. Для этого, по ее словам, необходимо привить 90 млн человек.