Lada Xray: почему высокий хэтчбек так и не стал хитом продаж?

Подведены итоги продаж автомобилей за первую половину 2021 года, в которой очень хороший рост показала вазовская модель Xray (+60%). Но ведь главной причиной этого роста стала низкая база предыдущего пандемийного периода, когда высокий хэтчбек от Lada чуть не вылетел из рейтинга топ-25. В целом же история продаж Xray за пять лет - это синусоида, а сама модель за это время так и не стала настоящим хитом, несмотря на все предпосылки. Определяем возможные причины.

1. Специфическая внешность

Дизайн экстерьера сам по себе отталкивающим фактором не является, но только если сочетается с удачными потребительскими характеристиками и привлекательной ценой, что доказывает история продаж, например, первого поколения Renault Logan.

У Lada Xray со всеми тремя параметрами были может и не проблемы, но определенные нюансы. Во-первых, АвтоВАЗ нешуточно разогрел публику очень стильным концепт-каром, который в итоге превратился в заурядный пятидверный хетчбэк.

Во-вторых, построенный на платформе псевдокроссовера Renault Sandero Stepway, в отличие от маленького французского "джипика", Xray внешне, опять же, оказался заурядным хетчбэком, хоть и с увеличенным клиренсом. Причем хэтчбеком не очень гармоничным внешне - с выраженной пухлобокостью, некоторой непропорциональностью и без модной в тот момент внешней агрессии. Придать внедорожного антуража модели на АвтоВАЗе догадались только спустя два года.

Xray не стал машиной, в которую можно было влюбиться с первого взгляда и оборачиваться на улице. В итоге к Lada не пришла ни молодежь, на которую АвтоВАЗ очень рассчитывал, ни женская аудитория, правда, уже по другой причине.

2. Странные модификации

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Российские автолюбители - достаточно консервативные покупатели, которые надолго привыкают к тому или иному виду товара. Те из производителей, кто это понимает, всю жизнь делая, например, две модификации модели - 1.4 (1.6) с механикой или 1.6 (2.0) с автоматом - чаще всего выигрывают.

А вот те, кто начинает экспериментировать, нередко устраивают проблемы сами себе. Как это ни странно, но АвтоВАЗ, машины которого никогда не отличались силовым разнообразием, на примере Lada Xray устроил какую-то чехарду с моторами и коробками, как будто на конвейере стояла рулетка, которая каждый год выбирала случайные сочетания агрегатной пары, ни одна из которых так и не стала по-настоящему сбалансированной.

Главная причина, конечно, на поверхности: Xray - проект по скрещиванию французской модели и отечественной инженерии, когда на АвтоВАЗе не просто "русифицировали" Renault, как произошло с Largus, а попытались создать свою оригинальную модель на базе иностранной. В результате постоянный поиск возможности удешевления конструкции с помощью отечественных агрегатов, попытка подстроить отсутствующие возможности под потребности рынка и каким-то образом уложить это все в приемлемую для Lada цену.

Результат таков, что за все прошедшее время Xray так и не получил ни современную 6-ступенчатую "механику" для двигателя 1.8, ни доступную модификацию с нормальным автоматом, крайне востребованную в этом классе. Тем удивительнее, что у того же Renault Sandero Stepway подобная версия всегда была.

3. Отсутствие значимых корпоративных продаж

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Еще один не главный, но сопутствующий успеху продаж фактор - корпоративные клиенты. У АвтоВАЗа их немало: не менее 25% всех продаж Lada приходится именно на флит-клиентов.

Первое место тут безоговорочно занимает дешевая Granta, которую покупают как таксисты в регионах, так и службы охраны в столицах.

На втором месте коммерческий Largus по понятным причинам. Третье место делят "таксишная" Vesta и, что удивительно, семейство "Нива", которое нередко выбирают, например, региональные муниципалитеты или органы правопорядка. А вот модель Xray "корпоратам" почти не интересна: для такси она не практична, а для остальных - дорога.

4.Цена и имидж

Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Ну и последнее - вопрос баланса цены и имиджа, с которым у Lada Xray тоже всегда было не очень. Потенциально идея была понятна: берется популярная иномарка, на базе которой делается сопоставимая по потребительским характеристикам альтернатива с российским логотипом, только дешевле. Чем не потенциальный хит?

Только вот на старте разница между французским оригиналом Stepway и российским Альтер эго Xray составляла всего-то около 60-70 тысяч рублей. Из-за чего, собственно, началась работа, описанная выше в пункте 2.

Сегодня этот разрыв больше вдвое, но в реальности Xray всегда был дорогой моделью - только номинально ценовой диапазон Xray составляет 800-1100 тыс. рублей, что для нишевой российской машины и не самых богатых клиентов крайне немало. За миллион сегодня можно купить даже не Stepway, а Duster, пусть и в базовой комплектации.

Ну и второй аспект, от которого никуда не деться, сколько иностранных комплектующих в Lada ни устанавливай. Покупка, к примеру, Renault - это покупка европейской иномарки, пусть и не самой престижной, а вот покупка Lada - это все равно приобретение "Жигулей", пусть уже давно и не тех, про которые складывали анекдоты. В офисной курилке, рассказывая о том, что вы хотите взять себе новую Lada, коллеги лишь снисходительно похлопают по плечу, подбадривая тем, что все еще в жизни наладится…