Инфекционист рассказал, когда коронавирус отступит в России

Коронавирус не отступит в России в ближайшие полтора-два года. Об этом в эфире "Первого канала" заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Выдохнуть мы сможем только года через полтора-два, но это не означает, что эти полтора-два года нужно жить в страхе", - сказал он.

Специалист отметил, что около 80-90% россиян уже контактировали с коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила уверенность, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID-19. Для этого, по ее словам, необходимо привить 90 млн человек.