В России могут появиться альтернативные схемы лечения COVID-19

В новой версии методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса могут появиться альтернативные схемы лечения и препараты, рассказал замглавы ведомства Виктор Фисенко.

По словам Фисенко, речь идет о препаратах, которые недавно получили регистрацию, а также о так называемых "офф-лейблах", в инструкции которых пока нет информации о применении при коронавирусе, однако данные об их эффективности уже имеются.

Он отметил, что в основном это препараты, которые уже используются на территории России, и к ним добавят зарегистрированные с момента выпуска предыдущего варианта рекомендаций.

"Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", - сказал Фисенко РИА Новости.

Сейчас Минздрав завершает работу над 12-ой версией методических рекомендаций по лечению коронавируса, пока на данный момент действует вариант, опубликованный в мае.

Как стало известно, в России начались клинические испытания препарата "Ковид-глобулин" - специфического иммуноглобулина против COVID-19, созданного на основе плазмы переболевших. Предполагается, что его будут использовать для лечения средних и тяжелых форм.