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Вышел второй русский трейлер новых "Охотников за привидениями"

Новости
    10.09.2021, 08:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

Кинолента "Охотники за привидениями: Наследники", значительно помолодевшее продолжение легендарной франшизы, получила второй локализованный трейлер.

Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Вышел новый трейлер продолжения "Декстера"

Ролик доступен на YouTube-канале SonyPicturesRU.

По сюжету картины после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с Теми Самыми охотниками за привидениями. Более того - дедушка оставил им "загадочное наследство".

Остальное - собственно, на экране.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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Режиссер - Джейсон Райтман ("Мне бы в небо", "Джуно"). В ролях: Пол Радд ("Мстители: Финал", "Человек-муравей и Оса"), Маккена Грейс ("Тоня против всех", "Первому игроку приготовиться"), Финн Вулфард (новое "Оно" и "Очень странные дела"), Кэрри Кун ("Мстители: Война бесконечности", "Гнездо") и Энни Поттс ("Охотники за привидениями"). Актеры оригинала частично зайдут на камео.

В кино - с 18 ноября.

Заметим, что на тест-просмотрах публика и критики несказанно умилились, так что в случае даже малейшего кассового успеха очень даже вероятен сиквел. В том смысле, что это вам не "женский" квазиребут 2016-го постановщика Фига, от которого всех перекосило.

Первый русский трейлер - тут.

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