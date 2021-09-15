Обещанного три года ждут

Когда эпидемия начиналась, специалисты говорили: потерпите, скоро вирус адаптируется к людской популяции и превратится в нечто подобное сезонным ОРВИ. А то и вовсе исчезнет, как это было с другим коронавирусом SARS.

Прошло уже 20 месяцев с начала пандемии, но теперь специалисты куда осторожнее с прогнозами. "Как показывает практика 2020-2021 годов, прогнозировать что-либо в отношении COVID-19 крайне сложно. Тем не менее можно строить гипотезы, оперируя цифрами, которые сложились в ходе пандемии", - считает инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Доля привившихся и переболевших в стране достигла хорошего уровня - примерно 45% от общей численности населения, но распространение "дельта"-штамма требует более высокой степени защиты - на уровне 80-90%, - отметил эксперт. Значит, пока вирус остается среди нас.

Завкафедрой инфекционных болезней медфакультета СПбУ Алексей Яковлев говорит, что для равновесия в сосуществовании вируса и людей должно пройти три года - так было с "испанкой" в начале прошлого века.

В минздраве готовы к тому, что боьба с коронавирусом будет продолжаться. В подготовленном министерством проекте программы госгарантий оказания медпомощи говорится, что COVID-тестирование сохранится в течение ближайших трех лет: в 2022 году потребуется провести 18,6 млн тестов, в 2023-м - 13 млн, а в 2024-м - 10,4 млн. Количество госпитализаций ковид-пациентов в следующем году может составить 705 тыс. случаев, в 2023-м - 231 тыс., в 2024-м - 75 тыс.

При этом глава минздрава Михаил Мурашко завил: "Экспертное сообщество должно не ожидать [нового всплеска], а должно рекомендовать вакцинацию... Это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то просто бессмысленно".

В Минздраве считают, что COVID-тестирование будет востребовано в течение ближайших трех лет