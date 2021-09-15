Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса

Около 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на штамм "дельта". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, характерной особенностью этой мутации является быстрое распространение, однако штамм не вызывает тяжелого течения заболевания.

"Он быстрее распространяется, поэтому нужно привиться и носить маску", - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что молодые люди чаще других вступают в контакт друг с другом, поэтому чаще болеют. "Молодое население - самое активное по количеству контактов. Поэтому с ними и случается этот процесс, случается активно и, к сожалению, непривитые молодые люди болеют тяжело", - заключила она.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" высокоэффективна против распространенного сегодня в России и Европе штамма коронавируса "дельта". По его словам, ее эффективность составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать.