"Гознак" рассказал о порядке розыгрыша призов среди вакцинированных

Во вторник состоялся первый из двух запланированных тиражей. Методом случайной выборки были определены 500 уникальных учетных записей о вакцинации, на основании которых позднее были определены номера победивших сертификатов.

Розыгрыш денежных призов проводится среди граждан старше 18 лет, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и получивших официальный сертификат. Всего будет разыграно 1000 денежных призов по 100 000 рублей. Оператором розыгрыша определено акционерное общество "Гознак".

Для розыгрыша используется специально разработанное специалистами Гознака программное обеспечение, которое применяет средства криптографической защиты, содержащие генератор случайных чисел и прошедшее соответствующую аттестацию по наивысшему уровню требований информационной безопасности.

Средства защиты такого уровня используются в государственных системах при обеспечении безопасности особо значимых сегментов. Например, подобные средства используются в системе выпуска паспортно-визовых документов нового поколения, при персонализации заграничных паспортов. Таким образом, вмешаться в работу программы невозможно.

Чтобы получить выплату, победителям розыгрыша необходимо в течение трех месяцев с даты его проведения в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг ввести номер своей банковской карты "Мир", на которую будет зачислен денежный приз. Выплаты будут проводиться в течение шести месяцев с момента проведения розыгрыша.

Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября.