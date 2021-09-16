Кабмин выделит еще около 3 млрд рублей на страховые выплаты медработникам

Правительство выделит еще почти три миллиарда рублей на страховые выплаты медицинским работникам, которые при оказании помощи пациентам с коронавирусом сами заболевают инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В 2021 году на эти цели уже было направлено около 12,5 миллиарда.

Выплаты, напомнил глава правительства, положены не только врачам, но и среднему, младшему медицинскому персоналу, а также водителям машин скорой помощи, которые работают с пациентами с COVID-19. "Все они спасают жизни людей, за что мы им очень благодарны", - сказал Мишустин.

- Это напряженная и ответственная работа, - подчеркнул премьер. - К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами, поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии.