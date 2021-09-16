Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.09.2021 16:03
Рубрика: Российский автопром

УАЗу разрешили выпускать военную технику и гражданские машины

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

На Ульяновском заводе завершился ресертификационный аудит системы менеджмента качества. УАЗ его прошёл успешно и продолжит выпуск автомобилей, предназначенных для массового потребителя и военных.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗы "на батарейках" всё-таки будут продаваться в России

Известно, что УАЗ проверяли на соответствие качества в дирекциях по качеству, закупок, в сборочном и сварочном производствах, в управлениях главных метролога, конструктора, технолога и механика.

"Коллектив предприятия проявил хорошую оперативность. Всегда испытываю положительные эмоции после посещения УАЗа. Предприятие сейчас находится в стадии крупной реорганизации. Отмечаю, что процессы идут слаженно. Динамика очевидна", прокомментировал результаты аудита Виктор Шишкин, главный эксперт органа по сертификации "Монолит - Серт".

Ранее "РГ" рассказывала, что УАЗ может прекратить выпуск "Буханки" из-за того, что модель слишком проста и не набирает достаточное количество баллов для включения в список машин, на которые распространяется господдержка.

Также известно, что конвейер Ульяновского автозавода могут модернизировать под выпуск электрической версии "Хантера".

#УАЗ