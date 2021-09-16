УАЗу разрешили выпускать военную технику и гражданские машины

На Ульяновском заводе завершился ресертификационный аудит системы менеджмента качества. УАЗ его прошёл успешно и продолжит выпуск автомобилей, предназначенных для массового потребителя и военных.

Известно, что УАЗ проверяли на соответствие качества в дирекциях по качеству, закупок, в сборочном и сварочном производствах, в управлениях главных метролога, конструктора, технолога и механика.

"Коллектив предприятия проявил хорошую оперативность. Всегда испытываю положительные эмоции после посещения УАЗа. Предприятие сейчас находится в стадии крупной реорганизации. Отмечаю, что процессы идут слаженно. Динамика очевидна", прокомментировал результаты аудита Виктор Шишкин, главный эксперт органа по сертификации "Монолит - Серт".

Ранее "РГ" рассказывала, что УАЗ может прекратить выпуск "Буханки" из-за того, что модель слишком проста и не набирает достаточное количество баллов для включения в список машин, на которые распространяется господдержка.

Также известно, что конвейер Ульяновского автозавода могут модернизировать под выпуск электрической версии "Хантера".