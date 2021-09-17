Иммунолог: После COVID-19 другие инфекции могут протекать тяжелее

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, не застрахованы от заражения другими вирусами. Вполне возможно, что сразу после COVID-19 другие инфекционные заболевания будут протекать тяжелее, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, ключевую роль здесь играют время, прошедшее между заражениями, а также степень поражения легких при коронавирусе. "Если человек еще не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию", - сказала врач. При этом она подчеркнула, что пока нет достоверных данных, подтверждающих это.

Иммунная система человека, переболевшего коронавирусом, через какое-то время приобретает новые, более сильные свойства. "Если организм преодолел контакт с болезнью, можно считать, что иммунная система в будущем только укрепляется", - отметила Ярцева. Она напомнила также, что осенью особенно важна вакцинопрофилактика не только COVID-19, но и гриппа.

Ранее сообщалось, что в группе риска по гриппу в этом году могут оказаться пациенты, переболевшие коронавирусом. В стране в целом снизилось число граждан с иммунитетом к гриппу, а переболевшие коронавирусом - новая группа риска для этой болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что вакцинироваться против гриппа в период пандемии коронавируса тоже очень важно, оба заболевания вызывают серьезные осложнения, а при одновременном заражении ими могут привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу.