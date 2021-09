Вышел первый трейлер сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Сериальная версия значимой молодежной линейки "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (I Know What You Did Last Summer) обзавелась тизер-трейлером. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video.

Историю, как и обещалось, "осовременили". По крайней мере, в смысле пресловутого расового разнообразия.

В ролях: Мэдисон Айсмен (третье "Проклятие Аннабель"), Бриэнн Тджу ("Анатомия страсти", "Я - зомби"), Эшли Мур ("Одиноки вместе"), Фиона Рене ("Анатомия страсти"), Брук Блум ("Жутко громко и запредельно близко"), Билл Хек ("Рэй Донован"), Крисси Фит ("Доктор Хаус").

Режиссер - Крэйг Уилльям Макнейлл, снимавший "Леденящие душу приключения Сабрины", "Мир Дикого Запада" и новую "Сумеречную зону".

Сюжет вы знаете: группа веселящихся подростков случайно сбивает некоего гражданина, тихой сапой избавляется от тела, за что на них через год обрушиваются зловещие преследования.

Премьера - 15 октября.

Картина 1997-го "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", где сыграли возмутительно белые Сара Мишель Геллар, Райан Филипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший, при бюджете в семнадцать миллионов долларов собрала в прокате 125, тем породив сиквелы - "Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом" (1998 - 24 на 84 миллионов) и "Я всегда знал, что вы сделали прошлым летом" (2006, только на видео).

С 2014 года велись разговоры о необходимости полнометражного ремейка оригинала - от вездесущего Нила Мореца, но воз с мертвой точки так пока и не был сдвинут. Зато вот вам его "разноцветный" сериал-ребут.