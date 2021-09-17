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Вышел первый трейлер сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Новости
    17.09.2021, 10:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериальная версия значимой молодежной линейки "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (I Know What You Did Last Summer) обзавелась тизер-трейлером. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо

Историю, как и обещалось, "осовременили". По крайней мере, в смысле пресловутого расового разнообразия. 

В ролях: Мэдисон Айсмен (третье "Проклятие Аннабель"), Бриэнн Тджу ("Анатомия страсти", "Я - зомби"), Эшли Мур ("Одиноки вместе"), Фиона Рене ("Анатомия страсти"), Брук Блум ("Жутко громко и запредельно близко"), Билл Хек ("Рэй Донован"), Крисси Фит ("Доктор Хаус").

Режиссер - Крэйг Уилльям Макнейлл, снимавший "Леденящие душу приключения Сабрины", "Мир Дикого Запада" и новую "Сумеречную зону".

Сюжет вы знаете: группа веселящихся подростков случайно сбивает некоего гражданина, тихой сапой избавляется от тела, за что на них через год обрушиваются зловещие преследования. 

Фото: youtube.com/ Hulu
Вышел трейлер сериала Барри Левинсона с Майклом Китоном "Ломка"

Премьера - 15 октября.

Картина 1997-го "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", где сыграли возмутительно белые Сара Мишель Геллар, Райан Филипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший, при бюджете в семнадцать миллионов долларов собрала в прокате 125, тем породив сиквелы - "Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом" (1998 - 24 на 84 миллионов) и "Я всегда знал, что вы сделали прошлым летом" (2006, только на видео).

С 2014 года велись разговоры о необходимости полнометражного ремейка оригинала - от вездесущего Нила Мореца, но воз с мертвой точки так пока и не был сдвинут. Зато вот вам его "разноцветный" сериал-ребут.

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