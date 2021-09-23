Вышел трейлер сериала про нашествие инопланетян "Вторжение"

Сериал Apple про нашествие пришельцев "Вторжение" получил полноценный, впечатляюще выглядящий трейлер. Ролик доступен на YouTube и, в частности, демонстрирует вторженцев.

Создатели шоу - номинант премии "Оскар" Саймон Кинберг (линейка "Люди Икс", новая "Сумеречная зона", сценарист "Шерлока Холмса" Ричи) и Дэвид Вейл (многосерийный триллер с Аль Пачино "Охотники").

Режиссеры - люди, снимавшие "Академию Амбрелла", "Мир Дикого Запада", "Лютера", "Черное зеркало" и "Карточный домик".

В одной из главных ролей - Сэм Нил ("Парк Юрского периода").

Премьера - 22 октября.