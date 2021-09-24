Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью

Этой осенью ожидается более низкая заболеваемость коронавирусом, чем в прошлом году, но многое будет зависеть от соблюдения профилактических мер, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он отметил, что сейчас уже 40 миллионов россиян вакцинировались, а также есть немало переболевших, но этого недостаточно для достижения популяционного иммунитета - нужно больше привитых, чтобы получить необходимую прослойку.

Горелов выразил надежду, что в этом году заболеваемость будет не такой высокой, как в прошлом, но подчеркнул, что многое зависит от того, как будут соблюдаться "простые, но необходимые меры профилактики". В беседе с РИА Новости эпидемиолог добавил, что масочный режим никто не отменял.

Ранее один из разработчиков вакцины Oxford/AstraZeneca, профессор Дэйм Сара Гилберт призвала готовиться к другим пандемиям. По ее словам, коронавирус станет обычным ОРВИ, но в будущем придут другие патогены.