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24.09.2021 07:52
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Этой осенью ожидается более низкая заболеваемость коронавирусом, чем в прошлом году, но многое будет зависеть от соблюдения профилактических мер, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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Он отметил, что сейчас уже 40 миллионов россиян вакцинировались, а также есть немало переболевших, но этого недостаточно для достижения популяционного иммунитета - нужно больше привитых, чтобы получить необходимую прослойку.

Горелов выразил надежду, что в этом году заболеваемость будет не такой высокой, как в прошлом, но подчеркнул, что многое зависит от того, как будут соблюдаться "простые, но необходимые меры профилактики". В беседе с РИА Новости эпидемиолог добавил, что масочный режим никто не отменял.

Ранее  один из разработчиков вакцины Oxford/AstraZeneca, профессор Дэйм Сара Гилберт призвала готовиться к другим пандемиям. По ее словам, коронавирус станет обычным ОРВИ, но в будущем придут другие патогены.

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