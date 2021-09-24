Около 57 млн полных комплектов "Спутника V" выведено в гражданский оборот

В гражданский оборот уже выпущено около 57 миллионов полных комплектов вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил гендиректор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, выступая на онлайн лекции, организованной Российским Еврейским конгрессом.

Последние данные об объемах производства "Спутника V" Гинцбург представлял в середине августа, тогда речь шла о 40 миллионах комплектов доз. Для сравнения, вакцина "КовиВак", как сообщил директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, выпущена в объеме 1,5 миллиона доз, и до конца года планируется произвести еще 2,5 миллиона.

"Спутник V" - пока единственная отечественная вакцина, широко применяемая за рубежом. Она зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Тем не менее, процедуру пререгистрации ВОЗ "Спутник V" пока не прошел. Александр Гинцбург отметил, что регистрация вакцины в ВОЗ затягивается, он связал это с жесткой конкуренцией на рынке вакцинных препаратов.