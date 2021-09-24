Около 57 млн полных комплектов "Спутника V" выведено в гражданский оборот

Последние данные об объемах производства "Спутника V" Гинцбург представлял в середине августа, тогда речь шла о 40 миллионах комплектов доз. Для сравнения, вакцина "КовиВак", как сообщил директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, выпущена в объеме 1,5 миллиона доз, и до конца года планируется произвести еще 2,5 миллиона.
"Спутник V" - пока единственная отечественная вакцина, широко применяемая за рубежом. Она зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Тем не менее, процедуру пререгистрации ВОЗ "Спутник V" пока не прошел. Александр Гинцбург отметил, что регистрация вакцины в ВОЗ затягивается, он связал это с жесткой конкуренцией на рынке вакцинных препаратов.