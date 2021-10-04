Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий

Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на 1 октября мероприятия с численностью участников до 500 человек разрешены в 48 регионах. 11 субъектов могут проводить мероприятия с численностью участников 501-1000 человек, еще два региона - 1000-3000 участников.

"Роспотребнадзором в качестве пилотного варианта при проведении массовых спортивных мероприятий было согласовано увеличение численности зрителей, но только при условии допуска зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течении последних шести месяцев заболевание", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила в ходе заседания президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, что массовые мероприятия остановлены по всей стране. По ее словам, исключения составляют случаи, когда мероприятия организуются как свободные от коронавирусной инфекции. "Это отдельные случаи, они идут по специальным правилам, которые неукоснительно соблюдаются", - подчеркнула Попова.

Она также отметила, что в 12 регионах темпы роста заболеваемости COVID-19 составляют 20% и выше. "Здесь требуются особые меры", - заявила глава Роспотребнадзора.