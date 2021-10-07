Врач рассказала, как планировать беременность после коронавируса

Женщинам, перенесшим COVID-19, стоит планировать беременность примерно через два месяца после болезни. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

По ее словам, будущим матерям перед зачатием обязательно надо пройти медицинское обследование и получить консультацию специалиста.

"Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия", - объяснила она.

Адамян отметила, что если коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме, то времени для восстановления потребуется больше.

Ранее академик РАН Дмитрий Пушкарь заявил, что мужчине, перенесшему коронавирус, оптимально планировать зачатие ребенка спустя три месяца после выздоровления.