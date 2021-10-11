Минздрав разрешил исследование "КовиВака" среди россиян старше 60 лет

Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет. Соответствующая запись появилась в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Предполагается, что в исследованиях примут участие 250 человек, они должны завершиться к 1 августа 2022 года.

Испытания препарата пройдут в трех научных центрах: НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова (Москва), Пермском государственном медицинском университете имени Вагнера и медико-санитарной части ФМБА № 163 в Кольцово (Новосибирская область).

Вакцина "КовиВак" была разработана в Научном центре имени Чумакова. По словам разработчиков, препарат защищает организм в течение восьми месяцев. До конца этого года в центре планируют выпустить минимум 7,5 миллиона доз вакцины.