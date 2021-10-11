Свободное экспресс-тестирование горожан в Москве поможет прервать распространение COVID-19

Оперштаб напомнил, что экспресс-тесты в Москве проводятся с 1 октября. Сначала их проводили только людям с признаками ОРВИ. Говоря о том, почему принято решение дать всем горожанам возможность пройти такое тестирование в МФЦ и торговых центрах, оперштаб объяснил, что такой тест за 15 минут дает ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Если да, то это сигнал для того, чтобы провести дополнительную диагностику. Если нет, то это гарантия отсутствия заражения - можно не беспокоясь вести привычный образ жизни.

Раньше результата теста приходилось ждать несколько дней. У здоровых людей отсутствие заболевания снимает страх за здоровье родственников. Если результат экспресс-теста положительный, тест сразу возьмут у всех и сразу начнут лечение.

Теперь социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 - перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях.

На кого нацелен скрининг, кого будут приглашать в первую очередь? Как будет организован процесс?

Для жителей организована удобная схема. Например, в МФЦ, пока заявитель ждет несколько минут приема в окне, он может подойти к администратору, сообщить о том, что хочет сдать тест. Здесь просят заполнить информационное согласие и пройти на тестирование. Оно организовано прямо в зале, чтобы не тратить лишнее время.

После забора мазка можно, например, дооформить документы. А через 15 минут нужно подойти к стойке администратора и узнать свой результат. Если он окажется отрицательным - можно продолжать жить полноценной социальной жизнью, не забывая о мерах защиты.

Возникает вопрос: будут ли считаться контактными все, кто в это время был в МФЦ или торговом центре?

В случае получения положительного результата горожан попросят зайти в отдельный кабинет, где медработник возьмет ПЦР-тест. Там можно взять маски и перчатки. Таких граждан попросят сразу же отправиться домой, по возможности минимизировав контакты, например, на такси, и оставаться дома до получения результата ПЦР. Для этого нужно будет подписать согласие на нахождение дома.

Результаты ПЦР-теста придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте в течение суток. Если его результат окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При получении отрицательного ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек будет считаться здоровым, у него больше не будет необходимости оставаться дома.

Отвечая на вопрос, почему были выбраны именно эти локации - МФЦ и ТЦ, будет ли дальше расширяться сеть точек тестирования, в оперштабе пояснили, что во внимание была взята высокая проходимость и удобство для жителей. Второй параметр - их рассредоточенность по Москве. Сейчас экспресс-тестирование охватывает большинство округов столицы. Среди выбранных точек - шесть флагманских центров "Мои Документы" и четыре районных офиса. Организованы точки экспресс-тестирования, в том числе и в самом центре Москвы - в ГУМе и ЦУМе.