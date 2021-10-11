Какого уровня коллективного иммунитета мы достигли

В чем причина? Какого уровня коллективного иммунитета мы на самом деле достигли? Об этом - наше интервью с доктором медицинских наук, главным внештатным специалистом Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергеем Токаревым.

Сергей Александрович, возьмем для примера Ямал. Там сегодня привито уже 175 тысяч человек, свыше 50 тысяч переболели, примерно столько же перенесли COVID-19 бессимптомно. И это при том, что население всего региона чуть больше 500 тысяч. Казалось бы, если подсчитать методом простого арифметического сложения, коллективный иммунитет должен быть у 80 процентов взрослых жителей региона. А заболеваемость за месяц там снова выросла на 10 процентов. В чем причина?

Сергей Токарев: Не нужно возлагать избыточных надежд на коллективный иммунитет. Все дело в том, что ни прививка, ни перенесенное заболевание не дают никому пожизненной стопроцентной защиты от коронавируса.

Сегодня ученые мира пришли к однозначному выводу: через три месяца после прививки или болезни титр защитных антител уменьшается примерно в три раза, а через полгода - в десять раз. Есть на этот счет несколько крупных исследований. В Израиле, например, обследовали около восьми тысяч человек (а это довольно большая выборка) и выяснили, что через шесть месяцев защита организма находится уже на минимальном уровне.

Вакцинация и в мире, и в нашей стране началась около года назад. И сейчас мы можем говорить об истощении приобретенного иммунитета. Идет снижение титра у тех, кто привился более полугода назад. Сейчас нам нужно вакцинировать уже повторно тех, кто переболел и поставил прививку раньше этого срока. Пока в нашей стране повторно вакцинировались всего два миллиона человек. А еще десятки миллионов не прошли и первую часть вакцинации. Стоит ли удивляться, что заболеваемость и смертность растет?

Если бы мы полгода назад привили всех за довольно короткое время, а сегодня начали активно вакцинировать повторно, вот тогда мы бы могли говорить о мощной защите и действительно высоком уровне коллективного иммунитета. А пока корректнее говорить только о доле иммунизированных. Линия защиты от COVID-19 пока такая, как если мы бы выступили с вилами и граблями против пушек и танков, причем без защитных касок, то есть - респираторов и масок.

В Сингапуре привито больше 85 процентов населения. Но заболеваемость растет и там.

Сергей Токарев: Вот и пример Сингапура доказывает, что титр антител со временем падает, нужно вакцинировать повторно. Кроме того, давайте все-таки не будем приписывать вакцине чудодейственные свойства и полагаться на ее сверхвозможности. К сожалению, некоторые привитые забывают про меры предосторожности, не носят маски, забывают о дистанции. Нужно помнить, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода, но не может служить защитой от заражения. Привитые могут попадать в стационары, но они крайне редко умирают - вот что важно. Подсчитано, что если бы у нас сегодня был такой же уровень вакцинации, как в Израиле, то суточная смертность была бы не выше 100-150 человек, а не ближе к 1000, как сейчас.

Получается, мы даже приблизительно не сможем сказать, какой сейчас уровень коллективного иммунитета?

Сергей Токарев: Эти рассуждения сейчас абсолютно бесполезны. Выяснить это можно, только если провести тотальный скрининг антител у всего населения. Но, во-первых, это очень дорогостоящее исследование. А во-вторых, на пике волны не имеющее большого смысла, потому что число больных постоянно меняется. Сейчас человек здоров, а уже через несколько часов может заболеть. Соответственно и показатели исследования будут действительны очень короткое время.

Насколько повлиял на уровень заболеваемости штамм "дельта"?

Сергей Токарев: Это тот штамм, который изобретательнее всего уходит от иммунного ответа и быстрее распространяется. Соответственно, чтобы с ним справиться, нужен изначально более высокий титр антител и жесткие меры профилактики: ограничение вплоть до полного запрета массовых мероприятий, строгое соблюдение масочного режима и дистанцирования. Этого всего просто нет, поэтому рост заболеваемости не должен удивлять.

А как же клеточная память, о которой так много говорили ученые?

Сергей Токарев: Она работает, но не успевает за репликацией, размножением этого штамма вируса. Пока наши клетки памяти наработают необходимый титр антител, дело может зайти слишком далеко. Именно поэтому и нужно встречать врага с поднятым мечом и опущенным забралом. То есть привитыми, и в маске или респираторе.

Некоторые регионы, Ямал, например, еще несколько месяцев назад объявили себя covid-free зонами. Запретили на территорию въезд без прививки или отрицательного теста. Это принесло положительный эффект? Стоит распространить опыт на другие регионы?

Сергей Токарев: Безусловно, а кроме того, на Ямале чуть ли не с начала пандемии стали делать ПЦР-тесты всем с ОРВИ и гриппом. Сегодня этот регион - лидер в России по тестированию, там сделали уже два миллиона тестов, то есть по сути - уже по четыре теста на каждого жителя. Это позволяет не только выявлять зараженных на максимально ранних сроках, но и оперативно начинать их лечить. Сейчас в Москве приняли аналогичное решение, и это абсолютно правильно, потому что "дельта" умело маскируется под сезонные простуды.

К слову, обратите внимание, в некоторых регионах довольно низкий уровень заболеваемости, но высокая смертность. Как правило, это говорит о том, что просто мало диагностируют и не выявляют зараженных. Но люди все равно погибают от коронавируса.

В Свердловской области вводят QR-коды. Рестораторы, владельцы фитнес-центров взмолились - "не уничтожайте бизнес!". Можно ли найти тот баланс, чтобы и экономику не губить, и с COVID-19 бороться?

Сергей Токарев: Знаете, мне только что прислали фото очереди возле прививочных пунктов в Калининграде, в этом городе тоже недавно ввели QR-коды. Еще пару недель назад у прививочных пунктов была пустота, однако появилась мотивация - люди пошли прививаться. Альтернативой этому может быть только локдаун с жесткими нефармацевтическими мерами, больше пока ничего не придумали. Вывод: будем массово прививаться и соблюдать меры профилактики - меньше будут страдать фитнес-центры, кафе и прочий бизнес.

К слову, точно так же летом многих мотивировала поставить прививку возможность поехать отдыхать за границу.

Газовики Нового Уренгоя, где введены особо строгие меры, запрещен въезд без вакцинации, говорят: а может быть для того, чтобы стимулировать людей ставить прививки, вводить послабления для тех регионов, отдельных муниципалитетов, в которых добились высокого уровня вакцинации? Например, хотя бы разрешить ходить в спортзал.

Сергей Токарев: В данном случае это решение местных властей, а они исходят из ситуации на месте. Минздрав тут не может вмешиваться и диктовать свои условия. Хотя посещать спортзалы при регулярном проветривании и контроле качества воздуха, при условии распределения по времени всех желающих, думаю, разрешать можно, но когда заболеваемость пойдет на спад.

Знаете, мне приходилось общаться с одним из руководителей предприятий, он с гордостью подсчитал, что коллективный иммунитет у работников почти 100 процентов, и исходя из этой логики, все они должны жить чуть ли не вечно. Но ситуация меняется, вычтите из них, кто болел и привился полгода назад, и будет ясно: эти цифры не должны внушать чрезмерных надежд.

Иногда звучат предложения делать прививку раз в три месяца, для надежности

Сергей Токарев: Это уже перебор. В таком случае может возникнуть истощение иммунной системы - явление периферической толерантности В-клеток, что тоже опасно.

Оптимальный срок при складывающейся сегодня ситуации - полгода. И наш Минздрав попал в точку, определяя именно такой временной промежуток между прививками. Сейчас появились результаты исследований, в которых ученые и в других странах мира подтверждают этот срок. Все еще надеюсь, что когда-то мы придем к практически нулевой заболеваемости и смертности, и тогда можно будет ставить прививки от коронавируса не чаще раза в год.