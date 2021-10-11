Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней

Заболевание коронавирусом в среднем длится 11 дней. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

При этом она отметила, что у некоторых период болезни может быть от всего 1-2 дней до 21-28 и более. После двух недель продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. "В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", - цитирует РИА Новости Руженцову.

По словам младшего научного сотрудника клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, длительность COVID-19 зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.

Специалисты подчеркивают, что у вакцинированных граждан продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у тех, кто не делал прививку.

Ранее сообщалось, что коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным COVID-19 он был в маске, а затем вымыл руки и лицо, прополоскал горло водой или специально предназначенным для этого раствором антисептика. Благодаря этому в организм попадет меньшая доза вируса, а в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее.