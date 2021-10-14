Ученые предупредили об опасном осложнении COVID-19

Коронавирус может проникать в органы зрения и инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза. Об этом говорится в исследовании специалистов Института Макса Планка, опубликованном на портале bioRxiv.

Ученые подвергли клетки сетчатки воздействию SARS-CoV-2, после чего пронаблюдали за активностью вируса и скоростью его размножения. Выяснилось, что коронавирус инфицирует клетки сетчатки, после чего в ней образуются вирусные зоны, что свидетельствует о размножении вируса. Исследователи отмечают, что для лечения глаз при коронавирусе подойдут обычные препараты или вакцины, направленные на блокирование фермента ACE2 (белок - "шип").

Ранее ученые предупредили, что число случаев клинической депрессии и тревожных расстройств во всем мире в период пандемии коронавируса выросло более чем на четверть.