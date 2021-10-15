ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир-19"

Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал документы на регистрацию препарата "МИР-19" для лечения пациентов с коронавирусом.

"Торговое наименование - "Мир-19". Международное непатентованное наименование - синтетическая малая интерфирирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)", - говорится в реестре.

Отмечается, что препарат будет использоваться через ингаляционное или интраназальное введение.

Ранее Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной Центром имени Гамалеи.

Центр имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Сейчас российский препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50% населения Земли). По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.