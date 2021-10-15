Регулятор США отложил одобрение Moderna для подростков из-за побочных эффектов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США решило отложить одобрение вакцины Moderna для подростков. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Решение принято из-за возможных побочных эффектов на сердце, отмечает издание.

Регулятор планирует сопоставить данные по Moderna с препаратами Pfizer и BioNTech.

Ранее в медицинском журнале The Lancet сообщалось, что э ффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech снижается до 47% через шесть месяцев после введения второй дозы, то есть полного курса вакцинации