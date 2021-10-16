Правительство обнародовало счетчик вакцинации в регионах

"Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации", - сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Данные о вакцинации будут представлены подробно: они включают две графы - "Вакцинация первым компонентом" и "Полностью законченная вакцинация". Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого региона в отдельности.

"Сведения от регионов по вакцинации через информационную систему Минздрава России поступают в координационный центр правительства России, а затем на наш портал. При выборе любого региона на интерактивной карте можно увидеть все данные по нему: и вакцинацию, и действующие ограничения, и оперативные данные по заболеваемости", - пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Тепловая карта наглядно показывает, насколько напряженная ситуация с COVID-19 в том или ином российском регионе. Эта информация важна не только для местных жителей, но и, например, для тех, кто отправляется в другой город в командировку или на отдых.

"Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия", - отметила Татьяна Голикова.

Цветовая индикация карты зависит от пяти показателей, установленных в качестве оценочных критериев специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России: на интенсивность окраски региона влияют уровень заболеваемости (на 100 тыс. населения); уровень охвата тестированием (на 100 тыс. населения), уровень коллективного иммунитета; показатели занятости коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также загруженности коечного фонда COVID-пациентами.

Красный цвет означает, что ситуация в регионе напряженная: там более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

По данным оперативного штаба на 16 октября, в России зарегистрировано более 7,9 млн случаев COVID-19, в том числе за последние сутки - 33,2 тыс. За последние сутки в РФ от коронавируса скончалась 1 002 человека.