В Минздраве назвали условие снижения заболеваемости COVID-19 в России

Существенно снизить заболеваемость коронавирусом можно только после достижения коллективного иммунитета в 80%. Об этом заявил замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, пока целевой показатель не будет достигнуть, эффект от вакцинации будет носить ограниченный эффект.

"До достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции", - цитирует специалиста ТАСС.

Чуланов подчеркнул, что пока ни один из регионов не достиг необходимого уровня коллективного иммунитета. Из-за этого возникают и другие проблемы: загруженность коечного фонда, число пациентов на ИВЛ и общий уровень заболеваемости.

Ранее на портале стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинации. Теперь каждый желающий сможет следить за темпами проведения прививок против COVID-19 в любом из российских регионов.