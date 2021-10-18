Инфекционист рассказал об отличии детской вакцины от COVID-19 от взрослой

Детская вакцина от COVID-19 сохранит защитную функцию, но количество антигена в вакцине будет меньше, чем во взрослой, заявил врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По его словам, считается, что, не смотря на пониженную реактогенность, этого будет достаточно для эффективности - как эпидемиологической, так иммунологической. "Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше", - подчеркнул эксперт в ходе пресс-конференции "COVID-19 и дети", передают РИА Новости.

Ранее Минздрав получил от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавируса у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Сообщалось, что вакцина может получить название "Спутник М", где буква М означает "маленькие". По данным Минздрава, вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать только с согласия родителей.