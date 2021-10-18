Россия снимает антиковидный запрет на въезд членов семей иностранцев

Консульский департамент МИД РФ сообщил в Telegram-канале, что члены семей постоянно проживающих в России иностранных граждан и лиц без гражданства теперь снова могут въезжать в Россию.

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции действовал запрет на въезд.

Как сказано в сообщении консульского департамента, "антиковидный запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (т.е. имеющих вид на жительство в России). К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители".

Для въезда необходимо предъявить копию документа, свидетельствующего степень родства - свидетельство о браке, рождении и другие документы - или установление опеки или попечительства.

Если между РФ и страной, откуда въезжают родственники, нет соглашения о безвизовом обмене, то проживающий в России иностранец должен оформить приглашение через МВД РФ. Это приглашение будет основанием для выдачи визы родственнику.

До снятия данных ограничений в Россию могли въехать только члены семей российских граждан.