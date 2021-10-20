В оперштабе прокомментировали новые антиковидные меры

Как обстоит ситуация с коронавирусом в Москве?

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается: впервые мы отмечаем высокий (30%-й) рост заболеваемости в течение пяти недель подряд.

За полтора года система здравоохранения адаптировалась: развернуто более 11 тысяч резервных коек, сейчас 80% задействованных мощностей - это именно резерв. Но любой коечный фонд конечен.

Тяжелее всего болеют люди старшего возраста. Им требуется 60% коек в ковидных стационарах и 70% реанимационных мощностей. 86% умерших от ковида - пенсионеры. При этом из всех пенсионеров Москвы привита только треть.

На какие категории граждан распространяются срочные меры, введенные указом Мэра Москвы Сергея Собянина?

Москвичи старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями должны находиться дома с 25 октября до 25 февраля.

Работодателям необходимо перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников: в первую очередь всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

От необходимости соблюдать домашний режим и перевода на дистант освобождаются переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев и вакцинированные.

Скольких пенсионеров и хроников коснутся эти меры?

Почти 1 млн 900 тысяч пожилых москвичей.

Около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных.

Из 3 млн московских пенсионеров 135 тысяч переболели за последние полгода, а 1 млн вакцинировались - их меры не коснутся.

Как работодатель узнает, что его сотрудник вакцинирован или переболел?

Подтверждающим документом может стать QR-код - он автоматически формируется для тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом.

QR-коды используются давно, и уже у многих есть в электронной медкарте. А если у кого-то его нет, то за его получением можно обратиться на специальный сервис - immune.mos.ru.

Результаты анализов на антитела подтверждением служить не могут.

Будут ли соцработники помогать жителям старше 60 лет, соблюдающим режим изоляции?

Пенсионеры смогут оставить заявку оператору горячей линии - и соцработник им поможет.

Тем не менее, жители, которые соблюдают режим изоляции, сейчас могут выйти в ближайший магазин или аптеку.

В прошлые периоды горячая линия обработала свыше 1,8 млн заявок, и социальные работники помогли людям с более 700 тысячами социальных услуг.

Будет ли оформлен больничный работающим гражданам, которые должны соблюдать режим изоляции?

Нормативно-правовой акт, который определит порядок оформления больничных листов, сейчас готовится на федеральном уровне. В ближайшее время он будет опубликован.

Могут ли лица, находящиеся в командировке или в отпуске, быть включены в норму 30 процентов работников, переводимых на дистанционный режим?

Могут. Так как эта мера направлена на сокращение передвижений жителей именно по Москве.