Вышел трейлер фильма Аарона Соркина "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом

На YouTube-канале Amazon Prime Video вышел трейлер биографического фильма "Быть Рикардо" (Being the Ricardos) с Николь Кидман и Хавьером Бардемом. Премьера запланирована на 10 декабря.

Фильм рассказывает о жизни Дези Арназа и Люсиль Болл, создателей одного из самых известных телешоу на послевоенном американском телевидении "Я люблю Люси". Оно стартовало в 1951 году и выходило в течение шести лет. Фильм раскрывает отношения между Дези и Люсиль, которым удалось преодолеть творческий и семейный кризис во время работы над сериалом. В трейлере героиня Кидман отмечает, что они не ожидали такой популярности.

Режиссер и автор сценария - Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой", "Большая игра", "Стив Джобс").

В ролях: Николь Кидман ("Девять совсем незнакомых людей", "Отыграть назад"), Хавьер Бардем ("Дюна", "Русалочка"), Дж.К. Симмонс ("Война будущего", "Двойник"), Джейк Лэси ("Белый лотос").