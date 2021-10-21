Подготовка документов "Спутника V" для одобрения в ЕС почти завершена

Производители вакцины "Спутник V" завершают подготовку дополнительных документов для одобрения вакцины в Евросоюзе.

На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин / РГ

Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Он также указал, что даты визита представителей Европейского медицинского агентства (ЕМА) в Россию согласовываются. Их приезд запланирован на этот год.

"В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством. Продолжается согласование дат инспекционной поездки специалистов ЕМА на предприятия. Мы готовим визит в этом году", - сообщил Кузнецов, чьи слова передает ТАСС.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что если получит недостающие данные до конца ноября, сможет приступить к экспертизе российской вакцины в первом квартале 2022 года.

Накануне было объявлено, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перезапустила процедуру одобрения "Спутника V" для экстренного применения. В Российском фонде прямых инвестиций при этом уточнили, что вскоре инспекционная группа ВОЗ должна посетить Россию, чтобы оформить необходимые документы.

"Спутник V" уже зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек, что составляет около половины населения земного шара. Заявление от России на регистрацию "Спутника V" было подано в Евросоюз 29 января текущего года.