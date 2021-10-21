В Центре Гамалеи рассказали о будущем коронавируса

Появление новые штаммов коронавируса неизбежно, однако они не обязательно будут более опасными, чем уже существующие. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, этот процесс обусловлен естественным процессом эволюции этой группы коронавирусов, а также увеличением возможностей исследования источников инфекции.

Ученый отметил, что пандемию COVID-19 можно победить только за счет вакцинации.

"Когда-то все вернется к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть - приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения. Поэтому в некоторых странах наступает уже отмена всех ограничительных мероприятий, в основном за счет вакцинации, но и за счет приобретения коллективного иммунитета", - заключил Бутенко.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% COVID-19 может стать превратиться в сезонное заболевание.