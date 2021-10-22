В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса

Волна коронавируса в Подмосковье может сохраниться до декабря. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, передает ТАСС.

"Текущая волна, которая началась у нас с 15 сентября, по факту повторяет тренды прошлой осени", - напомнила министр. В конце 2020 года заболеваемость нарастала до зимы, затем последовало снижение.

По оценкам Светланы Стригунковой, показатели госпитализации и выявляемости вируса будут высокими, если не принять срочных мер.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отмечал, что в основном санитарные ограничения коснутся тех, кто не вакцинировался от коронавируса.