Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно

"Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении", - сказал Кузнецов (цитата по "Интерфаксу").

Отметим, что одновременное ведение вакцин от различных инфекций - это обычное дело в иммунологии. Многие детские прививки выполняются многокомпонентными препаратами, содержащими "коктейль" вакцин: например, от коклюша, дифтерии и столбняка. Сейчас уже в ходу пятивалентные вакцины - они защищают не только от перечисленных трех заболеваний, но также от полиомиелита и гемофильной инфекции.

Также "парную" прививку выполняют двумя разными уколами, сделанными с минимальным интервалом - так, например, вакцинируют сразу от сезонного гриппа и пневмококковой инфекции. В этом случае вакцины вводятся в разные части тела - например, в правое и левое плечо. Такая же схема будет применяться и в случае сочетания прививок от гриппа и COVID-19.

До появления новых рекомендаций прививки против ковида и гриппа выполнялись с промежутком в один месяц, последовательность могла быть любой.

В ВОЗ также одобряют одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Об этом сообщила директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.