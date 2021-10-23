В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19

К концу года можно ожидать стабилизацию показателей заболеваемости коронавирусом в России, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В беседе с РИА Новости она сказала, что, вероятно, к концу года "цифры будут более спокойными". Накануне в России суточная заболеваемость превысила 37 тысяч человек, всего с начала пандемии зафиксировано более 8,1 миллиона случаев.

Для недопущения распространения инфекции в России объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, а регионы, исходя из ситуации на месте, могут продлить этот период.

Ранее Пшеничная рассказала, что принимаемых мер достаточно для стабилизации ситуации, если население продолжит активно вакцинироваться и придерживаться правил профилактики.