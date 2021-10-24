Эксперт назвал плюсы одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

Сочетать вакцинацию от COVID-19 и гриппа можно, это не опасно и дает возможность за один визит в медучреждение защититься сразу от двух инфекций, сообщил "Российской газете" заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

Напомним, накануне стало известно, что Минздрав России утвердил изменение в инструкцию по применению вакцины "Спутник V", разрешив вводить ее одновременно с любой из противогриппозных вакцин.

"Так как осенне-зимний сезон благоприятен для гриппа, врачи обеспокоены возможной "твиндемией", то есть сочетанием нынешнего подъёма COVID-19 и эпидемии гриппа. Вот почему это как никогда важно - получить вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19, - пояснил Михаил Каган. - Эти вакцины можно вводить одновременно, они не мешают друг другу и при этом не возрастает частота побочных реакций".

Если пациент решает сделать сразу две прививки - вакцины, согласно инструкции, вводят одну за другой, двумя инъекциями в разные части тела, обычно в правое и левое плечо. Такая же схема, кстати, применяется в течение многих лет и при вакцинации от гриппа и пневмококка, в том числе, у пожилых пациентов.

"Целесообразность одновременного введения вакцин была доказана ранее в США в отношении сочетания вакцины против гриппа с вакцинами против COVID-19 "Модерна", "Пфайзер" и "Джонсон и Джонсон", а также недавно в России при сочетании вакцины против гриппа со "Спутником V", - отмечает Михаил Каган. - Основное преимущество подобного подхода заключается в облегчении логистики, что важно при текущей перегрузке системы здравоохранения".

Также Каган обратил внимание, что такой подход к вакцинации благоприятен и для людей - им не нужно идти в медучреждение дважды. "Теперь наши соотечественники могут получить вакцину против COVID-19 и прививку от гриппа во время одного визита в поликлинику, что уменьшает вероятность контакта с человеком, инфицированным ковидом", - подчеркнул эксперт.

Михаил Каган пояснил, что действовавшая до недавнего решения рекомендация соблюдать перерыв между этими двумя вакцинами "была сделана из-за излишней осторожности, а не из-за каких-либо известных проблем безопасности или иммуногенности".

"В настоящее время собран значительный объем данных, доказывающих безопасность и эффективность совместного введения этих двух вакцин. Кроме того, большой опыт с вакцинами, не относящимися к COVID-19, показал, что профили иммуногенности и нежелательных явлений, как правило, схожи, когда вакцины вводятся одновременно и когда они вводятся отдельно. Например, широко применяемая в детском возрасте вакцина "Пентаксим" обеспечивает одновременный иммунитет сразу от пяти инфекций", - заключил Михаил Каган.