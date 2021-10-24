Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", - говорится в списке решений, которые приняты на заседании кабмина 22 октября.

Театры и музеи смогут работать при условии одновременного присутствия в период нерабочих дней не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия при наличии у посетителей QR-кода, подтверждающего факт их вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания, а для граждан с медицинскими противопоказаниями к вакцинации - при наличии медицинского документа, подтверждающего этот факт, а также отрицательного результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения театра или музея.

Военнослужащие и приравненные к ним лица в случае отсутствия у них QR-кода должны предъявить медицинский документ по форме, утвержденной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданный подведомственными ему медицинскими организациями.

Лицам без необходимых документов театры и музеи обязаны вернуть средства за ранее купленные билеты.

Кроме того, учреждения культуры усилят контроль за использованием посетителями средств индивидуальной защиты.