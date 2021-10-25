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Российский Netflix показал трейлер своих премьер ноября

Новости
    25.10.2021, 17:26
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix на своем русскоязычном YouTube-канале опубликовал анонс своих новинок ноября 2021 года.

Фото: youtube.com/ Apple TV
Появился трейлер южнокорейского сериала "Доктор Брейн"

Чуть более двух минут динамичной нарезки подарили нам новые и старые кадры таких фильмов и сериалов, как: "Красное уведомление" (Red Notice) - его представляет Дуэйн "Скала" Джонсон. Он рассказывает о совместной работе с Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот и о кратком сюжете картины. Новых кадров не показали, но и премьера довольно близко - уже 12 ноября.

Также Netflix анонсирует выход 5 ноября третьего сезона "Нарко: Мексика" (Narcos: Mexico) и "Большого рта" (Big Mouth), с 6 ноября будет доступен мультсериал "Аркейн" (Arcane: League of Legends).

Также 17 ноября выйдет шестой сезон "Ривердэйла" с Сабриной и второй сезон документального сериала "Король тигров 2" о жизни Джо Экзотики.

С 18 ноября можно смотреть "На месте принцессы 3: Роман со звездой", с 19 ноября - "Зов ада" и игровой сериал по аниме "Ковбой Бибоп".

Ближе к концу месяца, 23 ноября - "Властелины вселенной: Откровение. Часть 2". А с 29 ноября смотрим "Человека-невидимку" с Элизабет Мосс.

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