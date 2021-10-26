Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19

Низкие темпы вакцинации и ревакцинации в России, а также изменчивость коронавируса являются основными причинами, почему в стране до сих пор не сформирован так называемый коллективный иммунитет к COVID-19.

Таким мнением поделилась профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, специалисты рассчитывали, что с введением в массовый оборот вакцины от COVID-19, в обществе удастся сформировать коллективный иммунитет, но темпы вакцинации оказались ниже ожидаемого.

- Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации, - заявила Баранова РИА Новости.

В результате коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда именно это произойдет, зависит как от поведения людей в период пандемии, так и от дальнейших мутаций вируса. Биолог выразила надежду, что вариант "дельта" станет последним массовым для нового коронавируса, что облегчило бы формирование защиты от него.

Вместе с тем, уже известно о начале распространения мутации AY.4.2, которая характеризуется более высокой заразностью. Первые случаи появления данной версии коронавируса зафиксированы в Москве и Подмосковье, однако говорить о том, станет ли этот штамм доминирующим, пока преждевременно.