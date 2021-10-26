Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России

Правительство дополнительно выделило на поддержку системы здравоохранения свыше 56 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Также более четырех миллиардов рублей направлено на закупку специальных лекарств для пациентов, находящихся в больницах. Будет приобретено не менее 500 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения коронавируса в стационарах.