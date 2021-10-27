Центр Гамалеи: В РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID

В России не зарегистрировано летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что нежелательные явления в результате вакцинации - "это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин", пишет ТАСС. Гущин также отметил, что технологически разработчики российской вакцины от коронавируса имеют возможность менять ее под каждый новый штамм, однако в этом нет необходимости, так как имеющаяся вакцина работает эффективно.

Исследования показывают, что "эффективность защиты "Спутника V" от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации 90% и защита от смерти 95% - это новый дельта-штамм и его дочерние линии", - добавил Гущин.

Тем временем Чукотка и Пензенская область возглавили список российских регионов, где вакцинация от коронавируса идет наиболее активно с учетом численности населения. Такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, технических препятствий для вакцинации нет во всей стране: препаратов достаточно, всего развернуто 15 тысяч прививочных пунктов.