Что можно и чего нельзя делать во время вакцинации от коронавируса

Нужно ли перед прививкой принимать антигистаминные лекарства, чтобы избежать аллергической реакции? А как быть со своими постоянно принимаемыми лекарствами? Как подготовиться к прививке и как вести себя после нее, напомнили в Роспотребнадзоре.

Поможет ли антигистаминное лекарство, принятое до или после прививки, уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

Нет, такая медикаментозная "подготовка" не нужна. Более того, она только навредит. Прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на формирование иммунного ответа после вакцинации.

Однако антигистаминные лекарства могут понадобиться пациентам, у которых есть аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

Что делать, если после прививки возникает гриппоподобное состояние - повышается температура, возникает ломота, болит голова?

Подобная реакция возникает не у всех, но если она есть - это нормально, пугаться не стоит. Обычно неприятные симптомы проходят в течение суток после вакцинации. Допускается симптоматическая терапия: против лихорадки можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект - примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами.

Что делать, если лихорадка и недомогание не проходят в течение нескольких дней?

После прививки от COVID-19 можно тем не менее заболеть коронавирусом, такие случаи есть. Это происходит не из-за вакцинации (в вакцине нет коронавируса, способного вызвать заражение). Но защитные антитела вырабатываются в течение трех недель после введения вакцины, и до того, как иммунный ответ полностью сформирован, остается риск заразиться естественным путем. Тем более что нередко после прививки люди становятся менее осторожны и перестают строго соблюдать меры индивидуальной защиты от инфекции.

При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. Если человек действительно не уберегся и заразился - он проходит стандартный курс лечения от COVID-19. При этом вторая доза вакцины ему уже не вводится.

Эксперты отмечают, что люди, которые все же заражаются после полного курса вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.

Что делать людям с хроническими заболеваниями (гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и так далее)?

Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19. Но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

Таких требований нет. Главное, чтобы в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру, состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые инфекционные заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.

Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому кроме приема седативных лекарств в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные врачом.

Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

Риск возникновения аллергической реакции не исключен, хотя и очень мал. Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться.

Если "скорая помощь" не торопится

На фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 многие заболевшие снова сталкиваются с проблемами. В фонде ОМС и Всероссийском союзе страховщиков назвали самые частые жалобы: сложно вызвать врача на дом, приходится долго ждать "скорую помощь", врач отказывает в госпитализации. Также пациенты жалуются на недостаточно квалифицированное лечение. Обращения, связанные с COVID-19, составляют сегодня около 17% от всех жалоб.

"Очевидно, что новая коронавирусная инфекция стала вызовом для систем здравоохранения всего мира. И наши медики продолжают учиться работать в новых условиях, лечить новую инфекцию, что называется, в обстановке "военного времени", - пояснил глава Координационного совета общественной организации "Движение против рака" Николай Дронов.

Между тем есть простые и эффективные способы отстоять свои права на получение качественного лечения, о которых полезно знать пациентам.

"В нашей стране создан и эффективно работает институт защиты права застрахованного на бесплатную и качественную медпомощь - институт cтраховых представителей. Эти специалисты помогают пациентам на всех этапах оказания медицинской помощи, а также, если нужно, осуществляют правовую поддержку, - говорит член Совета по медстрахованию ВСС Надежда Гришина. - Страховые представители оперативно связываются с медорганизациями, чтобы решить проблему конкретного пациента. По отдельным случаям проводится экспертиза качества медпомощи".

Вот довольно типичные случаи, о которых рассказала эксперт.

На "горячую линию" страховой медорганизации "Капитал МС" позвонил родственник больной COVID-19. Женщина пять дней находилась в ковидном госпитале, но ее состояние ухудшалось: нарастала одышка, сохранялась температура до 40°С. При этом родственники получали формальные ответы о состоянии пациентки. Страховой представитель связалась с замом главврача и обсудила вопрос необходимости перевода пациентки в ОРИТ. Она настояла на коллегиальном осмотре больной, в результате ее перевели в реанимационное отделение, была проведена адекватная терапия. В контакт-центр ОМС обратилась дочь пожилых пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом в районную больницу. По словам дочери, лечение им не проводилось, состояние здоровья ухудшалось. После вмешательства страховой компании пациентам провели дополнительный осмотр. У женщины состояние было стабильным, корректировка лечения не требовалась. Мужчина находился в более тяжелом состоянии. Ему провели повторный рентген легких и организовали видеоконсультацию специалистов областной больницы, по итогам его в срочном порядке перевели на лечение в областной центр. "Такие случаи поддержки и помощи от представителей СМО фиксируются по всей стране", - отмечает Надежда Гришина и советует в любой сложной ситуации обращаться в свою страховую медицинскую организацию. Алгоритм обращения прост - достаточно знать "горячий" номер своего страховщика. Большинство СМО имеют собственные круглосуточные кол-центры.

Подготовила Ирина Невинная