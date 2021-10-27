Гинцбург ожидает положительного решения о регистрации детской вакцины

Регистрация детской вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в скором времени, сейчас проводится фармакологическая экспертиза препарата. Об этом РИА Новости рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", - сказал ученый.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей, которую планирует производить центр имени Гамалеи, может получить название "Спутник М". Он отметил, что препарат, скорее всего, останется "Спутником", но, по аналогии с детской вакциной БЦЖ, получит букву "М", означающую "маленькие". Исследования вакцин от коронавируса с участием подростков уже идут. Как пояснили в Минздраве, вакцинация будет добровольной и проводиться при согласии родителей.