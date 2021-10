Американские СМИ: Тайное и явное лицо сети Facebook

Соцсеть Facebook столкнулась с крупнейшим имиджевым кризисом за все время своего существования. Обвинения против основанной Марком Цукербергом в 2004 году компании сыплются в США со всех сторон: демократы-либералы обвиняют соцсеть за недостаточные, по их мнению, усилия Facebook по борьбе с политической дезинформацией, республиканцы-консерваторы - за грубое и немотивированное затыкание им рта, а внезапно всплывшие из недр самой корпорации "разоблачители" вываливают на публику неблаговидную изнанку "морально обанкротившегося" бизнеса IT-гиганта.

Сам Цукерберг уверен, что против его детища развернута "скоординированная попытка избирательного использования слитых документов для того, чтобы нарисовать искаженную картину компании". Такими аргументами, по данным издания The Hill, глава Facebook в минувший понедельник попытался успокоить ведущих акционеров интернет-гиганта, не на шутку заволновавшихся размахом льющегося на соцсеть негатива и, как следствие, судьбой своих инвестиций.

Между тем ставки весьма высоки: рыночная капитализация Facebook вплотную приблизилась к триллиону долларов США. По оценкам ряда американских комментаторов, заказчиков массовой PR-атаки на соцсеть на самом деле будоражит именно эта магическая цифра, а не допущенные Цукербергом перегибы в цензурировании контента пользователей.

Просчеты заигравшейся в "вершителя истории" интернет-платформы очевидны, как и явная политическая ангажированность соцсети, которая избирательно применяет против неугодных пользователей ущемляющие их интересы "правила сообщества". Эти подходы не критиковал только ленивый. Однако конечная цель масштабного "информационного наезда" на Facebook, к которому подключились конгресс США и ведущие американские СМИ, на данный момент до конца не ясна.

Хотят ли американские конгрессмены от Демпартии и поддерживающие их либеральные медиа запугать руководство соцсети в преддверии очередного электорального цикла в США, с тем чтобы Facebook даже и не думала предоставлять свободу слова политическим оппонентам нынешнего президента Джо Байдена? Идет ли речь о банальной попытке обвалить акции компании, с тем чтобы потом скупить их по дешевке? Или задача заключается в том, чтобы "свалить" зазнавшегося и сказочно разбогатевшего Цукерберга, отстранить его от управления IT-компанией и затем передать ее "правильным людям"?

Для достижения нужного результата вовсю задействованы не только "сливы" в СМИ так называемого "Досье Facebook" (The Facebook Papers) - украденных внутренних документов компании, свидетельствующих в том числе о зацикленности Цукерберга "на получении астрономической прибыли в ущерб рядовым пользователям", - но и хорошо отработанные на других знаменитостях приемы их моральной дискредитации в глазах западного обывателя.

Так, как сообщил телеканал NBC News, еще 20 октября главу Facebook и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации два человека, которые подали соответствующий иск в суд. Стоит ли говорить о том, что один из истцов оказался представителем ЛГБТ-сообщества, который якобы подвергался систематическому харассменту.

Кто именно стоит за разоблачениями соцсети, доподлинно неизвестно. Однако, согласно изданию Politico, за вскрывшей неприглядную подноготную Facebook разоблачительницы по имени Фрэнсис Хауген стоит не кто иной, как Пьер Омидьяр - основатель известного американского интернет-аукциона eBay. Именно Омидьяр и его команда якобы поддерживают широкое распространение "антицукерберговских" откровений Хауген (она уже выступила в сенате США и в парламенте Британии), а также организуют ее контакты со СМИ и политиками.

Промежуточные задачи по очернению Facebook в контексте внутренних разборок заокеанских "акул бизнеса", похоже, уже достигнуты. Так, все больше американских политиков на Капитолийском холме наотрез отказываются встречаться с представителями корпорации и нанятыми ею лоббистами. А доля пользователей соцсети в США среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет начала снижаться и в течение следующих двух лет упадет в пределах от 4 до 45 процентов, пишет The Financial Times. Поможет ли в условиях явно подмоченной репутации Facebook запланированный, по данным издания The Verge, Марком Цукербергом ее ребрендинг в интернет-платформу "метавселенского" масштаба с названием Horizon ("Горизонт"), остается только гадать.