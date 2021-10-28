Инфекционист рассказал, как штамм А.Y. 4.2 повлияет на ход пандемии

"Первоначально этот штамм был идентифицирован в Британии, и британские ученые пишут, что А.Y. 4.2 заразнее на 10-15% "дельта"-штамма, превалирующего на данный момент в мире, при том что штамм А.Y. 4.2 является подвидом (мутацией) "дельты".

Нашли его, потому что Великобритания лидирует в мире в области секвенирования положительных образцов от больных COVID-19. Британские ученые исследуют массу вирусного материала SARS-CoV-2 от пациентов не просто с целью подтвердить, что это данный вирус, а полностью изучая его генетическую структуру, чтобы найти её изменения. Именно для этого и применяется методика "секвенирование" - быстрый поиск мутаций", - рассказал Поздняков.

Насколько опасен новый штамм, судить пока преждевременно. На показатели смертности влияет много факторов.

"В Великобритании, по данным ВОЗ, в последние сутки было 36 100 заболевших, при этом всего 38 умерших. То есть, летальность составляет примерно 0,1%, - отмечает Поздняков. - Если сравнить с Россией, то у нас более 1000 умерших ежедневно. С достигнутым уровнем вакцинации в Великобритании заболевание, по сути, переведено в ранг амбулаторного, с низкой летальностью. Таким образом, оценивать тяжесть по британским данным некорректно. Поэтому пока однозначно сказать, что данный штамм вызывает менее или более тяжелые случаи, невозможно.Теоретически, с учетом того, что это подвид "дельты", можно понимать, что течение заболевания, вызванного новым штаммом, легче протекать не будет. С точки зрения контагиозности: один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает примерно девять здоровых (для сравнения нынешний "дельта" - примерно восемь). А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих человек.

Поздняков также отметил, что введение нерабочих дней поможет снизить темпы распространения нового штамма, но из-за невысокой все еще прослойки вакцинированных против COVID-19 после паузы инфекция снова начнет атаковать.

"Заболеваемость снова вырастет, так как уровень иммунизации населения (количество вакцинированных и переболевших) по-прежнему низкий. Из-за высокой контагиозности SARS-CoV-2 является так называемой "прорывной" инфекцией, которая пробивает слабые места в популяционной защите, а их у нас немало. Если где-то появляется скопление неиммунных к данной инфекции людей - это возможность для распространения коронавируса. Локдаун снизит суточную заболеваемость, но летальность быстро не уменьшится, поскольку умирать будут пациенты, госпитализированные до введения ограничений", - считает эксперт.

Поздняков говорит, что исследования, проведенные и в нашей стране, и за рубежом, подтверждают, что вакцины, сделанные в расчете на исходный "китайский" штамм коронавируса, продолжают защищать и от других разновидностей.

"Вакцины по-прежнему работают и защищают от тяжелого течения заболевания и летальности. Основные производители заявляют, что уровень иммунологической защиты после вакцинации достаточен для предотвращения тяжелых форм. Весомым подтверждением эффективности вакцинации является именно количество заболевших и умерших в отдельно взятой стране. Исходя из данных стран с адекватно привитым населением (Великобритания, Израиль, Венгрия, Германия и др.), вакцинация достигает цели, - сказал Андрей Поздняков. - Будет ли хуже при появлении новых штаммов? Принципы и технология разработки вакцин против COVID-19 уже есть. Ввести новый антиген в имеющуюся "матрицу" вакцины проще, чем разработать вакцину "с нуля". Поэтому даже при появлении чего-то принципиально нового в антигенной структуре SARS-CoV-2 разработчикам будет проще изменить уже имеющуюся вакцину, чем создавать новую".