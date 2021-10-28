Постановление правительства Калужской области от 27 октября 2021 года № 724 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 21.10.2021 № 18 и в соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764, от 13.10.2020 № 795, от 29.10.2020 № 828, от 30.10.2020 № 830, от 25.11.2020 № 889, от 15.12.2020 № 956, от 22.01.2021 № 27, от 19.02.2021 № 80, от 22.03.2021 № 159, от 28.04.2021 № 283, от 27.05.2021 № 333, от 30.06.2021 № 410, от 03.08.2021 № 497, от 30.08.2021 № 562, от 06.09.2021 № 585, от 18.10.2021 № 699, от 22.10.2021 № 714) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 5.4 постановления:

1.1.1. Слова "(в ред. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35)" заменить словами "(в ред. постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35, от 11.10.2021 № 25)".

1.1.2. Слова "(в ред. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39)" заменить словами "(в ред. постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39, от 24.03.2021 № 10)".

1.2. В пункте 7.1 постановления после слов "в ред. постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18, от 27.07.2020 № 22, от 18.09.2020 № 27" дополнить словами ", от 09.04.2021 № 12, от 16.04.2021 № 13, от 02.07.2021 № 17, от 28.07.2021 № 21".

1.3. Абзац первый пункта 8 постановления изложить в следующей редакции:

"8. Ограничить проведение развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и массовых деловых мероприятий, имея в виду, что проведение мероприятий возможно за исключением случаев, установленных пунктом 19.3 настоящего постановления, и только при соблюдении следующих требований:".

1.4. Дополнить постановление новым пунктом 10.5 следующего содержания:

"10.5. Создавать условия для прохождения работниками вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), а также обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе путем предоставления работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительных двух дней отдыха с сохранением заработной платы.".

1.5. Пункт 10.6 постановления изложить в новой редакции:

"10.6. Обеспечить перевод не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы в течение 4 недель для прохождения вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.".

1.6. В пункте 14 постановления после слов "от 27.07.2020 № 22)," дополнить словами "постановлением Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 14.10.2021 № 17 "О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области",".

1.7. Дополнить постановление новым пунктом 15 следующего содержания:

"15. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области, Главному управлению МЧС России по Калужской области:

- принять меры по усилению контроля за обеспечением выполнения установленных нормативными актами требований, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), включая соблюдение масочного режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования, а также режима работы, установленного для отдельных хозяйствующих субъектов;

- еженедельно на заседании Штаба представлять информацию по итогам проведенных контрольных мероприятий.".

1.8. В пункте 19.3 постановления:

1.8.1. Слова "с 00.00" заменить словами "с 23.00".

1.8.2. Третий абзац после слов "проведение зрелищно-развлекательных мероприятий" дополнить словами ", в том числе".

1.9. Пункт 21 постановления после первого абзаца дополнить абзацами следующего содержания:

"- во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области (по согласованию), органами местного самоуправления Калужской области усилить контроль за обеспечением выполнения установленных нормативными актами требований и ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), включая:

своевременное проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах короновирусной инфекции (COVID-2019), соблюдение гражданами социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, усиление санитарно-эпидемиологических мер, включая текущую дезинфекцию, на общественном транспорте, такси и в иных местах массового пребывания людей;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







