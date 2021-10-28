Собянин: Лечение детей, больных COVID-19, требует новых подходов

Более 5 миллионов москвичей вакцинированы от коронавирусной инфекции. В большинстве семей защитную прививку получили и родители, и бабушка с дедушкой. Беззащитными остались только дети. Это очень волнует московские власти. Ведь дети тоже болеют COVID-19. Как помочь им? Об этом шел разговор на заседании клинического комитета по COVID-19, на котором обсуждались вопросы лечения коронавируса у детей.

"Борьба с пандемией не утихает уже полтора года, - говорил мэр Москвы Сергей Собянин. - Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей".

Главный внештатный детский специалист-нефролог, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов привел цифры. Он сообщил, что Москве за пандемию у 190 тысяч детей была выявлена коронавирусная инфекция, 5% из них лечились в стационарах. И чем дальше, тем больше среди детей увеличивается число со среднетяжелыми и тяжелыми формами протекания болезни. Все чаще стали болеть дети грудного и младшего возраста.

"Отдельный контроль необходим для детей из группы высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, в связи с имеющимися у них сопутствующими заболеваниями... Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания", - сказал Османов.

Первый опыт лечения этими препаратами в столице признан положительным. Собянин уточнил: "То есть речь идет о детях с серьезными хроническими заболеваниями, и вы видите, что неприменение новых лекарственных препаратов и новых методик может привести к летальному исходу?" Османов подтвердил, что это так: "Коронавирусная инфекция у этих детей протекает значительно тяжелее, она способствует в том числе и прогрессу основного заболевания".

В итоге Клинический комитет одобрил новый алгоритм наблюдения и лечения детей с COVID-19 из групп высокого риска, а также применение инновационных препаратов: моноклональных вируснейтрализующих антител и антиковидного иммуноглобулина человека. Эти схемы лечения будут применяться у детей в России впервые.

В соответствии с новым алгоритмом к группе риска по тяжелому течению COVID-19 будут отнесены дети, страдающие такими сопутствующими заболеваниями, как первичный иммунодефицит, онкологические и гематологические заболевания, сахарный диабет, тяжелое поражение почек, сердца и легких. Лечением и наблюдением маленьких пациентов с такими заболеваниями займется детский дистанционный консультативный центр, созданный в структуре телемедицинского центра, а также стационар кратковременного пребывания ДГКБ им. Башляевой. Выявлять нуждающихся в их помощи будет помогать единая цифровая платформа, анализирующая электронные медицинские карты.

Далее врачи-педиатры Детского дистанционного консультативного центра свяжутся с родителями детей, заболевших COVID-19, и возьмут их под наблюдение. Тех же, кому это необходимо, направят на обследование и лечение в Стационар кратковременного пребывания ДГКБ им. Башляевой. Пребывание в нем займет всего несколько часов. В это время ребенка вместе с мамой или папой разместят в одном из 10 мельцеровских боксов, обеспечивающих полную изоляцию пациента. В программу обследования войдут анализы крови и мочи, компьютерная томография, ЭКГ и другие необходимые обследования.

По результатам обследования врачи могут предложить пройти лечение инновационными препаратами из группы вируснейтрализующих моноклональных антител и специальным антиковидным иммуноглобулином человека.

Вводят эти препараты однократно внутривенно при помощи капельницы. Они действуют так же, как антитела, которые организм самостоятельно вырабатывает для борьбы с инфекцией, помогая организму быстрее бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Свои же собственные антитела у них еще только начинают вырабатываться.

Доставят детей в больницу и обратно домой специальным автотранспортом. Потом врачи-педиатры Детского дистанционного консультативного центра в течение еще двух недель будут связываться с родителями ребенка, контролируя его состояние.

На третий, седьмой и одиннадцатый дни пациентам проведут ПЦР, ИФА и другие лабораторные тесты, чтобы оценить эффективность терапии и отследить формирование собственного иммунитета, а также принять своевременные решения о дальнейшей тактике лечения.